Песков назвал условия применения специальных мер в экономике Песков: специальные меры в экономике будут применяться исходя из их целесообразности

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Дмитрий Песков

Правительство России сможет вводить специальные меры в сфере экономики, предусмотренные новым законом, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что конкретные условия для введения спецмер определяются кабмином, сообщает ТАСС.

По мере того, как правительство считает целесообразным, оно обладает правом их применять, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом.

Документ наделяет правительство РФ правом принять решение о введении специальных мер в сфере экономики, включая «разбронирование материальных ценностей государственного резерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов».

Юридические лица в случае введения спецмер не вправе отказываться от заключения договоров и госконтрактов, целью которых является обеспечение проведения операций за пределами России.