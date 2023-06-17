Песков назвал условие допуска западных СМИ на форумы в России Песков увязал допуск западных СМИ на форумы в России с отношением Запада к российской прессе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Аккредитация журналистов из недружественных государств на крупные мероприятия в России будет зависеть от поведения как самих этих изданий, так и западных стран в целом, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме. Западные журналисты из недружественных стран не были аккредитованы на ПМЭФ-2023.

Все будет зависеть от режима их работы. Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах — в недружественных, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что западные СМИ имели возможность наблюдать за российском мероприятием онлайн. Песков подчеркнул, что Business as usual для них больше не будет.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал британскую газету The Times, которая обвинила правозащитную организацию Amnesty International в работе на президента России Владимира Путина. Британскую прессу возмутило то, что общественники выпустили доклад, осуждающий действия украинских военных в ходе специальной операции России. Парламентарий назвал западных журналистов «передовым отрядом неолиберальной диктатуры».