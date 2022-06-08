Песков назвал условие для экспорта российского зерна Песков: для поставок российского зерна на международные рынки нужна отмена санкций

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Для того, чтобы Россия возобновила поставки зерна на международные рынки, с нее должны снять санкции, связанные со страхованием судов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что всемирный продовольственный кризис уже начался, но его катализатором стал не украинский кризис, а ошибки руководства различных стран, передает ТАСС.

Вы знаете заявление [президента России Владимира] Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно отменять соответствующие санкции, которые наложены, прямые и косвенные, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что санкции, связанные со страхованием судов с зерном и с невозможностью их захода в европейские порты, существенно затрудняют процесс.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости остановить «мировую хлебную войну» на фоне продовольственного кризиса. По словам дипломата, глобальные проблемы с поставками зерновых культур могут привести к распространению террористических угроз и государственных переворотов. Он также отметил, что позиция Путина может сыграть ключевую роль в решении данного вопроса.