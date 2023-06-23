Песков назвал угрозой появление у границ Израиля поставляемого Киеву оружия

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Дмитрий Песков

Появление поставляемого Киеву оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не раз предупреждала об опасности поставок на Украину западного оружия, часть которого впоследствии попадает на черные рынки, ставя под угрозу мировую безопасность, передает ТАСС.

Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о том, что поставляемые западные вооружения на Украину уже, собственно, продаются разными преступными группировками в Европе, — сказал спикер Кремля.

Осенью прошлого года глава российского МВД Владимир Колокольцев заявлял, что поставляемое Киеву западное оружие часто попадает к организованным преступным группировкам и террористическим организациям в европейских и других странах. Он подчеркнул, что из-за продолжающихся поставок на Украину вооружения и военной техники контрабанда станет одним из дестабилизирующих факторов.

В мае конгрессмены Джо Уолсон, Стив Коэн и Виктория Спартц обратились с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. В своем письме законодатели подчеркнули, что не стоит дожидаться кампании по давлению для отправки необходимого Киеву вооружения.