Песков назвал главные темы предстоящих переговоров Путина в Китае Песков: Путин обсудит международную безопасность в ходе визита в Китай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопросы международной и региональной безопасности будут затронуты во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос, есть ли в повестке визита российского лидера в Китай тема контроля над вооружениями на фоне деятельности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Так или иначе, вопросы и международной безопасности, и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться, — заявил Песков.

В конце апреля Песков рассказал, что подготовка к визиту Путина в Китай находится в завершающей стадии. Он отметил, что на повестке дня много вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином, которые представляют общий интерес и охватывают широкий спектр областей сотрудничества.

Глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал о запланированном на май визите в Китай. Он добавил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его Си Цзиньпину. Последний раз Путин был в Китае с визитом в октябре прошлого года.