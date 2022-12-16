Названы темы переговоров Путина и Лукашенко Песков: Путин и Лукашенко обсудят экономическое сотрудничество и международные проблемы

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Темами беседы президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко 19 декабря станут торгово-экономическое сотрудничество, вопросы интеграции и региональных и международных проблем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, разговоры будут касаться всего спектра отношений двух стран.

Это, разумеется, вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика. И, конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тех, которые вокруг наших стран в обилии процветают, — заявил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что главной темой встречи президентов на переговорах в Минске станут вопросы стратегии, особенно в экономической сфере. Также будет обсуждаться военно-политическая ситуация вокруг обоих государств и вопросы их обороноспособности и безопасности. Еще одной темой встречи станет взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.

До этого агентство БелТА сообщало, что президент России Владимир Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства с участием председателей правительств и некоторых министров, после чего продолжат переговоры в формате один на один.