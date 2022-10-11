Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана Песков: Путин и Эрдоган обсудят на переговорах ситуацию на Украине и двусторонние отношения России и Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения двух стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил, что встреча состоится 13 октября в Астане, передает ТАСС.

Тема понятна. Это и Украина, и двусторонние отношения, весьма многогранные, и обмен мнениями по текущим делам, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что президенты России и Турции на встрече в Астане смогут обсудить возможное посредничество Анкары на переговорах по Украине. Он подчеркнул, что заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, не стоит.

До этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.