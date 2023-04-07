Песков назвал сроки разработки концепции безопасности Союзного государства Песков: концепция безопасности Союзного государства будет подготовлена в максимально сжатые сроки

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Дмитрий Песков

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства России и Белоруссии в максимально сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, обозначены ли сроки подготовки документа и когда его проект должен быть представлен главам государств, передает ТАСС.

Разумеется, на это потребуется время. [Документ] будет готовиться в максимально сжатые сроки, — сказал он.

6 апреля президент России Владимир Путин заявил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, это гарантирует дальнейшее социально-экономическое развитие. Как отметил президент, нужно заняться стратегическим планированием и укреплять системы безопасности Союзного государства для «устойчивого поступательного социально-экономического развития».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг слухи о поглощении Россией республики к 2030 году. Он отметил, что Белоруссия останется суверенным государством. Лукашенко назвал информацию о возможном поглощении республики попыткой еще раз разрубить союзные государства и вбить клин в отношения между двумя странами.

До этого Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».