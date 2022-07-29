Песков назвал сроки прямой линии с президентом России Песков: прямая линия с президентом России состоится не раньше осени

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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сроки могут определиться в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ранее прямую линию не смогли провести в связи с напряженным графиком, а сейчас проводить ее нецелесообразно из-за сезона отпусков.

Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата [прямой линии], и мы проинформируем вас соответствующим образом, — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что при определении даты прямой линии необходимо в первую очередь учитывать мнение самого главы государства. Впоследствии он отметил, что в нынешнем году формат проведения прямой линии будет зависеть от ситуации с COVID-19 и от соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, учитывая изменение ситуации с коронавирусом в мире и увеличение темпов роста в различных странах. Песков также отметил, что пока не знает, будут ли на этот раз гости в студии и прямые включения из российских городов.