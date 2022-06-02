Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится после ПМЭФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году состоится после Петербургского экономического форума, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Точная дата пока не определена, отметил он в беседе с РИА Новости.

Она [прямая линия] — в любом случае после [ПМЭФ]. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится, — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

ПМЭФ в 2022 году намечен на 15–18 июня. В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 30 июня.

Ранее стало известно, что политолог Сергей Наумов заявил: на прямой линии с Владимиром Путиным будет поднята тема региональной власти. Именно руководителям регионов придётся искать варианты их развития под давлением санкций, объяснил он. При этом большой интерес населения к прямой линии напрямую подтверждает высокий рейтинг президента, считает политолог.