Песков назвал сроки новой встречи Путина и Лукашенко Песков: новая встреча Путина и Лукашенко может пройти до конца июня

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести новую встречу до Форума регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что о возможном личном участии Путина на Форуме сообщат позднее, пишет РИА Новости.

Встреча возможна до этого форума. Мы сообщим вам своевременно, — сказал Песков.

Ранее посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов напомнил, что в этом году страны-союзницы отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Также сообщалось, что Путин и Лукашенко могут встретиться 30 июня — 1 июля на Форуме регионов в Гродно. 31 мая Грызлов рассказал, что в Гродно откроется российское генеральное консульство. Он отметил, что сейчас выбирают здание для размещения диппредставительства, но политическое решение уже принято.