Песков назвал сбалансированным текст итогового коммюнике G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20, где была зафиксирована разница в подходах к украинской теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, существенную роль в появлении формулировок в их нынешнем, сбалансированном виде сыграли эксперты, в том числе доверенное лицо (шерпа) президента России на G20 Cветлана Лукаш.

Была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по этой теме в декларации. В остальном наши эксперты, наш МИД и наша шерпа Лукаш приложили много усилий, чтобы сбалансированный текст родился, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, декларацию опубликует в том числе сайт Кремля.

Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.

Впоследствии сообщалось, что, согласно итоговому коммюнике, большинство членов G20 резко осудили ситуацию на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. В то же время в документе сказано, что по этому поводу «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».