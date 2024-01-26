Песков назвал российский регион, который поборол препоны ЕС Песков: Калининградская область развивается вопреки действиям Евросоюза

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Калининградская область успешно развивается и эффективно пользуется поддержкой государства, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что регион идет вперед вопреки недружественным действиям со стороны ЕС, передает ТАСС.

Развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было стратегической задачей, и когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, со странами, которые окружают этот эксклав. И сейчас, когда это окружение стало недружественным, а говоря точнее враждебным, эта задача стала еще важнее, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что государство продолжает разрабатывать программы поддержки региона. Кроме того, обратил внимание Песков, выделяемые области средства расходуются эффективно. По его словам, руководство региона также отдает себе отчет в возможных недружественных действиях со стороны государств ЕС и наращивает потенциал стойкости.

Ранее президент России Владимир Путин попросил губернатора Калининградской области Антона Алиханова объяснить, как обстоит дело с развитием Музея Мирового океана, которое уже профинансировали. На встрече со студентами региона президент отметил, что не понимает, какие могут быть проблемы в этой теме. Вопрос президента вызвал смех в помещении.