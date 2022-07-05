Песков назвал разницу между военными из России и США в Сирии Пресс-секретарь президента РФ Песков: силы России прибыли в Сирию по приглашению местных властей, в отличие от американских военных

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский инструктор в пригороде Алеппо, Сирия

Российские военные прибыли на территорию Сирии по приглашению местных властей, при этом у американцев подобного приглашения не было, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Корреспонденты ТАСС попросили его прокомментировать недавнюю публикацию американской газеты Washington Post, которая написала, что силы США сталкиваются с провокациями России на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

Давайте не забывать, что все-таки есть принципиальная разница в нахождении там американцев и в нахождении нас. Все-таки наш контингент там находится в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. А такого приглашения у американцев нет, — сказал представитель Кремля.

Все сведения о том, какая обстановка на текущий момент складывается в Сирии, Песков предложил уточнять в Министерстве обороны. Он отметил, что подобной исчерпывающей информацией обладают исключительно военные специалисты.

Ранее Дмитрий Песков опроверг публикацию Bloomberg о том, что старая бытовая техника в Европе является «другом Путина», потому что потребляет много энергии. Он отметил, что такая техника — скорее друг американского и европейского руководства, которые постепенно отказываются от российского дешевого газа.