Российские военные прибыли на территорию Сирии по приглашению местных властей, при этом у американцев подобного приглашения не было, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Корреспонденты ТАСС попросили его прокомментировать недавнюю публикацию американской газеты Washington Post, которая написала, что силы США сталкиваются с провокациями России на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.
Давайте не забывать, что все-таки есть принципиальная разница в нахождении там американцев и в нахождении нас. Все-таки наш контингент там находится в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. А такого приглашения у американцев нет, — сказал представитель Кремля.
Все сведения о том, какая обстановка на текущий момент складывается в Сирии, Песков предложил уточнять в Министерстве обороны. Он отметил, что подобной исчерпывающей информацией обладают исключительно военные специалисты.
Ранее Дмитрий Песков опроверг публикацию Bloomberg о том, что старая бытовая техника в Европе является «другом Путина», потому что потребляет много энергии. Он отметил, что такая техника — скорее друг американского и европейского руководства, которые постепенно отказываются от российского дешевого газа.