Песков назвал публикациями желтой прессы сообщения о взломе телефона Трасс

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

К сообщениям о причастности России к взлому телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс Кремль относится как к публикациям желтой прессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посетовал на то, что в британских СМИ мало материалов, заслуживающих серьезного восприятия, передает ТАСС.

К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные. К подобным публикациям мы относимся как к желтой прессе, — сказал Песков.

Издание Daily Mail ранее сообщило, что телефон Трасс был взломан «шпионами российского президента Владимира Путина», в результате чего произошла утечка секретных подробностей переговоров с союзниками. Как пишут журналисты, это произошло в тот период, когда Трасс занимала пост главы МИД. Подробности истории якобы скрыл бывший премьер Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, которые распорядились не предавать огласке информацию о взломе.

Комитету парламента по разведке и безопасности следует провести тщательное расследование инцидента, заявил руководитель парламентского комитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд.