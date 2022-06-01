Песков назвал причину увольнения генералов МВД Песков: увольнение сотрудников полиции в регионах связано с ротацией кадров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Ранее 1 июня стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку несколько генералов МВД.

Это ротация, — ответил Песков на вопрос об увольнении высокопоставленных госслужащих.

Путин освободил от своих должностей пять генералов МВД и одного полковника полиции. Так, с постов были уволены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор Василий Кукушкин, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперуправления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому МВД генерал-майор Юрий Инстранкин, а также полковник полиции Эмиль Мусин.