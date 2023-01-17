Песков назвал причину увеличения численности российских войск Песков: увеличение численности войск России связано с «прокси-войной» Запада

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что численность российских войск увеличена в связи с «прокси-войной», передает РИА Новости. По его словам, эту войну против РФ развязал Запад.

Вам известно о предложениях, которые были озвучены Минобороны, которые еще будут конкретизироваться об увеличении призывного возраста. В целом концептуально, Путин согласился, поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается. Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что прокси-война включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой, правовой. Он подчеркнул, что безопасность России должна быть безусловно обеспечена, и Минобороны выполняет свою роль.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Он также анонсировал масштабные изменения состава ВС, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов. По словам Шойгу, будут созданы два военных округа — Московский и Ленинградский — в рамках шагов по обеспечению безопасности страны.