Песков назвал причину повышения Орешкина Песков связал повышение Орешкина с ростом значения экономики и транспорта

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Максим Орешкин

Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента России связано с повышением значимости вопросов экономики и транспорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас идет более интенсивное взаимодействие с кабинетом министров по линии экономики. Ранее Орешкин занимал пост помощника Владимира Путина по экономическим вопросам.

Повышается значение экономики, более интенсивно идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно, возрастает значение транспортных вопросов, которые будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение, — отметил Песков.

Ранее Песков рассказал, кто и за какие вопросы будет отвечать в обновленной администрации президента РФ. Так, помощник президента Владимир Мединский, помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей и историческим наследием, будет также заниматься вопросами культуры. Другой помощник, Николай Патрушев, займется вопросами кораблестроения, а Алексей Дюмин будет заниматься Госсоветом, курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также спорт.