Песков назвал последствия милитаризации Европы Песков заявил, что милитаризация Европы не поспособствует укреплению безопасности

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель склонен к силовым методам урегулирования проблем в ущерб дипломатическим. По его словам, которые приводит РИА Новости, милитаризация Европы, к которой призывает Боррель, не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте.

Идея милитаризации <....> и идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями <...> не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента, — отметил Песков.

Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что у Евросоюза истощились военные запасы из-за поставок на Украину. По его словам, данный факт говорит о проблемах в обороноспособности ЕС, как и уменьшение оборонного бюджета ввиду жёсткой экономии. Он заявил, что государства — члены ЕС должны не только больше тратить на оборону, но и делать это вместе: с 1999 по 2021 год рост расходов на оборону у ЕС составил всего 20%, тогда как у США и России этот показатель составил 66% и 292% соответственно.