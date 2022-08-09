В Кремле ответили на призыв Зеленского изолировать россиян Песков назвал иррациональным призыв Зеленского изолировать Россию и ее граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Иррациональность президента Украины Владимира Зеленского в его призыве запретить россиянам въезд в Европу зашкаливает, а сам он должен понимать, что европейские страны, пытающиеся наказать Москву, уже активно платят по счетам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, изолировать Россию не получится — это бесперспективный процесс.

Любые попытки изолировать россиян или Россию — процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, они уже активно платят за это по счетам, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в конце концов страны Европы начнут задаваться вопросом, все ли правильно делает Зеленский, что европейцы должны оплачивать его прихоти.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее предложил в рамках следующего пакета антироссийских санкций запретить выдавать россиянам въездные визы в Евросоюз. Он считает, что страны ЕС должны продолжать изолировать Россию. Министр также убежден, что с помощью дополнительных санкций нужно увеличить российские затраты в связи с военной операцией.