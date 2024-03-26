Песков назвал подонками злорадствующих над трагедией в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто позволяет себе злорадствовать над терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 139 человек. Таким образом он прокомментировал оговорку экс-помощника главы Украины Алексея Арестовича, которая свидетельствует о возможной причастности Киева к трагедии, передает ТАСС.

Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что расследование продолжается. Версии произошедшего будут озвучены тогда, когда следствие посчитает это необходимым.

Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер руководитель СК Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии, — заявил пресс-секретарь.

Ранее Арестович «проговорился» о возможной ответственности Украины за теракт в «Крокусе». Он также заявил, что Россия пытается добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв, притом что на Украине от действий ВС РФ якобы погибает такое же количество мирных жителей.