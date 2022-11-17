Песков назвал победой здравого смысла итоговую декларацию G20

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Итоговая декларация саммита G20 стала победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ней удалось нейтрализовать «слепую агрессивность» Запада и достичь компромисса.

Это скорее победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в G20, и индийских дипломатов, <...> и наших партнеров, китайцев, других стран, — сказал Песков.

Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.

Впоследствии сообщалось, что, согласно итоговому коммюнике, большинство членов G20 резко осудили ситуацию на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. В то же время в документе сказано, что по этому поводу «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».