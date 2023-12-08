В Кремле оценили результаты переговоров Путина и Раиси Песков назвал переговоры Путина и Раиси очень насыщенными

Фото: Kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ТАСС

Владимир Путин и Президент Ирана Эбрахимом Раиси

Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Эбрахим Раиси провели накануне очень насыщенные переговоры, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры двух стран обсудили палестино-израильский конфликт и вопросы многопланового двустороннего партнерства.

Очень-очень насыщенные переговоры состоялись. Основные вопросы были изложены в президентских заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту. Это и двусторонние отношения, — сказал Песков.

Переговоры Путина и Раиси прошли в Москве 7 декабря, они длились не менее пяти часов. Лидеры стран обсуждали как двусторонние, так и международные темы. Данные переговоры завершили серию встреч по Ближнему Востоку, которые Путин проводил в последние двое суток. 6 декабря российский президент посетил с визитами Абу-Даби и Эр-Рияд, где пообщался с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии. Кроме того, 7 декабря в рамках форума «Россия зовет!» Путин разговаривал с наследным принцем Омана.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество по нефти и газу. Стороны также договорились о расширении сотрудничества в области мирного атома.