Песков назвал пагубной практикой упражнения Запада в ядерной риторике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет принимать участие в ежедневных упражнениях Запада по ядерной риторике и выражает сожаление в связи с этой «пагубной и провокационной практикой» глав европейских и западных стран, передает РИА Новости. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что Путин не может «безнаказанно продолжать говорить о возможном применении тактического ядерного оружия».

Собственно, мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств — Соединенные Штаты Америки, европейские — ежедневно упражняются в ядерной риторике, и мы считаем это очень пагубной практикой и провокационной практикой. И Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет и не принимает, — сказал Песков.

Ранее президент США заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона. По его словам, в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что Армагеддона удастся избежать.

До этого Байден уже заявлял о том, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Он утверждал, что «достаточно хорошо» знает Путина и считает, что он «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени».