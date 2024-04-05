Песков назвал основную сферу для диалога России и США Песков: стратегическая безопасность — основная сфера для диалога России и США

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Дмитрий Песков

Вопросы, касающиеся стратегической безопасности, являются основной потенциальной сферой диалога Москвы и Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, к этой теме также относится безопасность в космическом пространстве.

Основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются. Он отметил, что Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня. Грушко напомнил, что в апреле 2014 года НАТО решило прекратить все практическое сотрудничество с Россией по гражданской и военной линиям.

В свою очередь посол РФ в Бельгии Александр Токовинин сообщил, что диалог между Россией и НАТО не поддерживается из-за курса Альянса на подрыв безопасности РФ. По словам дипломата, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику. При этом дипломат отметил, что канал на случай экстренной необходимости остается открытым. По его словам, передать экстренную информацию можно в том числе через посольство в Брюсселе.