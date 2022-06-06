Песков назвал одну из тем переговоров Лаврова в Турции Песков: во время визита Лаврова в Анкару будет обсуждаться тема турецкой операции в Сирии

Тема возможной операции Турции в Сирии с большой долей вероятности будет обсуждаться в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, Лавров посетит Турцию 8 июня.

То, что эта тема наверняка будет обсуждаться министром в ходе его предстоящих контактов, это тоже можно предположить с большой долей уверенности, — сказал Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими. Он добавил, что в дальнейшем последуют другие фазы, в ходе которых будет осуществляться зачистка от боевиков других приграничных районов Сирии. При этом отметил, что Анкара будет следить за реакцией «на законные шаги Турции в сфере безопасности».