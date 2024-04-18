Песков назвал незаконным арест во Франции виллы российского бизнесмена

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Дмитрий Песков

Власти Франции подрывают основы собственной правовой системы, когда арестовывают частную собственность россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал арест во французском Биаррице виллы, которую связывают с бизнесменом Артуром Очеретным, передает ТАСС.

Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы, — заявил он.

Песков подчеркнул, что российская сторона уже неоднократно заявляла о своей позиции на этот счет. От дальнейших комментариев он отказался, указав на то, что вопросы на тему частной собственности россиян не являются прерогативой Кремля.

Речь идет о публикации издания Challenges. Оно писало, что решение об аресте недвижимости на юго-западе Франции было вынесено еще 6 декабря. Газета пишет, что вилла в стиле ар-деко была «целиком пуста». До ареста виллы подразделение прокуратуры Парижа по борьбе с организованной преступностью провело там обыск.

Ранее Минюст США объявило о задержании экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, а также Гэннона Бонда. Их подозревают в содействии в уклонении от санкций против главы ВТБ Андрея Костина, введенных в 2018 году. Беляев и Бонд, по информации министерства, помогали следить за имуществом в курортном городе Аспен (штат Колорадо) и занимались вопросами его продажи. При этом они скрывали принадлежность недвижимости Костину.