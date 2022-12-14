Песков назвал непростой ситуацию в Донецке

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В настоящее время в Донецке сложилась непростая ситуация, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что специальная военная операция Москвы на Украине продолжается, передает РИА Новости. По словам Пескова, у российской стороны есть первоочередная задача. И она заключается в защите жителей ЛНР и ДНР.

Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается, — сказал представитель Кремля.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как говорил президент РФ Владимир Путин, основной целью СВО является защита жителей Донбасса, которые подвергались агрессии со стороны Киева на протяжении восьми лет. Также глава государства говорил о «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб, который Украина нанесла ДНР с 2014 года, превысил 1,3 трлн рублей. Цифры являются ориентировочными, отметил он.

Пушилин добавил, что считает сумму ущерба «достаточно серьезной», уточнив, что в ДНР все фиксируют. Также он сказал, что под контроль союзных сил должны перейти не только территории Донбасса, но и другие «русские города». Политик так назвал Чернигов и Одессу.