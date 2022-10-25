Песков назвал непозволительным недоверие США к данным о «грязной бомбе»

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Недоверие США и НАТО к сообщениям о «грязной бомбе», имеющейся у Украины, свидетельствует о несерьезном подходе к этой проблеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такой подход непозволителен на фоне серьёзной опасности.

Ещё раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации планов <...> украинцев, связанных с «грязной бомбой», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее о возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявило Министерство обороны РФ, сообщив, что Киев поставил задачу руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований изготовить «грязную бомбу». По данным МО РФ, работы над оружием находятся на завершающей стадии.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Однако, по его словам, Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также назвал абсурдом заявления о намерении Киева применить «грязную бомбу», подчеркнув, что киевские власти не будут использовать такое оружие на собственной территории.