Песков назвал недостоверными данные CNN о новой волне мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация, распространенная телеканалом CNN о новой волне мобилизации, которая затронет 200 тысяч человек, является недостоверной. Представитель Кремля также утвердительно ответил и на вопрос: является ли данная информация CNN настолько же недостоверной, как и появлявшиеся ранее в соцсетях слухи на эту тему, сообщает ТАСС.

Да. Является, — цитирует агентство Пескова.

Дмитрий Песков ранее рассказал, что указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации предполагает не только призыв граждан на военную службу, но и регулирует другие функции. По его словам, призыв в рамках мобилизации остановлен, однако указ главы государства продолжает действовать в части исполнения военнослужащими задач, стоящих перед ВС РФ.

