Песков назвал недопустимыми разговоры об использовании ядерного оружия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Сама постановка вопроса о возможном использовании ядерного оружия недопустима, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия никогда не рассуждала о подобном в отличие от стран Европы, отметил он, передает ТАСС.

Считаем недопустимыми такие вопросы сами по себе. <...> С российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой и потенциально опасной сфере, — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководители СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились о неиспользовании ядерного оружия. Он добавил, что Турция готова способствовать в дальнейшем таким встречам.

До этого США признали контакты с Россией из-за риска применения ядерного оружия. Как сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, в недавнем прошлом Вашингтон контактировал с Москвой ради снижения рисков применения ядерного оружия и донесения возможных последствий его применения РФ.