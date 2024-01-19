Песков назвал мировую индустрию, в которой Россия безоговорчно лидирует Песков: Россия является безоговорочным лидером в мировой атомной индустрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российская Федерация удерживает лидирующие позиции в мировой атомной индустрии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, страна оказывает более качественные и дешевые услуги в этой сфере по сравнению с другими государствами. Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о возможном участии президента в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на АЭС «Эд-Дабаа» в Египте.

Россия является абсолютно безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе, мы оказываем услуги лучше, качественнее, дешевле, здесь другим участникам этого рынка очень сложно выдерживать конкуренцию с нами, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что участие Путина в церемонии в Египте сейчас на стадии подготовки. Он отметил, что сотрудничество с египетскими партнерами продолжается в самых разных областях.

Оно [участие Путина] готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами в самых различных областях, это наш очень важный партнер, в том числе в этой высокотехнологичной области, столь важной для дальнейшего развития Египта, — сообщил представитель Кремля.

В августе 2023 года стало известно, что США и другие западные страны ищут возможные пути для отказа от российского урана, но попытки это сделать пока не принесли желаемого результата. Страны Запада активно избегают введения санкций в отношении российской государственной корпорации «Росатом», которая является крупнейшим поставщиком урана.

Советник Белого дома по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Пранай Вадди указал, что США несут издержки от чрезмерной зависимости от России в отношении ядерного топлива. Это касается не только США, но и всего мира, подчеркнул он.