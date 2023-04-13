Песков назвал качества хорошего пиарщика Песков: хороший сотрудник PR-службы должен уметь держать удар и не врать

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Дмитрий Песков

Хороший пиарщик должен держать удар, уметь переключать внимание на себя и не врать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил в ходе общения с участниками «Мастерской новых медиа», что для успешной деятельности PR-службы в госсекторе важны оперативность, охват всех средств доставки информации и таргетирование своей работы, передает ТАСС.

Нужно уметь держать удар. <...> Растет роль кризисного информационного менеджмента. И здесь нужно тем, кто занимается информацией, брать удар на себя, выступать абсорбентом, переключать внимание на себя, — сказал Песков.

По его словам, оперативность работы PR-службы в госсекторе «должна ускоряться до бесконечности». Кроме того, важно охватывать все средства доставки информации, чтобы доносить аргументы до конечного потребителя. Необходимо также таргетирование, чтобы по конкретным проблемам работа шла на конкретную аудиторию. Распыляться не нужно, подчеркнул Песков.

В спорах с руководителем нужно аргументированно отстаивать свою точку зрения, посоветовал пресс-секретарь. По его словам, начальнику нужно с самого начала говорить о возможных негативных последствиях передачи определенной информации, отметил Песков. Если руководитель не учтет этого, то затем ему можно будет сказать, что вы его предупреждали, добавил спикер Кремля.

Также Песков рассказал, что своей ключевой целью президент РФ Владимир Путин видит улучшение жизни россиян.