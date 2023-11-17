Песков назвал интересных ему исторических деятелей Песков: мне интересны Иван IV, Петр I, Наполеон, Брежнев и Горбачев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» сообщил, что ему интересно изучать жизнь таких исторических деятелей, как Ивана Грозный, Петр Первый, Наполеон, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет не о любимых, а об интересных личностях.

Я назову вам тех, кто мне интересен: мне безумно интересен Наполеон. Это может быть и знак плюс, и знак минус, но это внутренний интерес. Мне безумно интересен Иван Грозный. Мне безумно интересен Петр Первый. Мне безумно интересен Брежнев. И мне безумно интересен Горбачев, — сказал Песков.

Помощник президента Владимир Мединский до этого сообщил, что обвинения по поводу кремлевской пропаганды в новом учебнике по истории являются для серьезных специалистов забавными. По его словам, содержанием книги недовольны лишь те, кому «не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит». При этом то, что одни называют учебник «просталинским», а другие — «антисоветским», свидетельствует о его объективности, отметил Мединский.

Ранее сообщалось, что учебник истории под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах был изменен. В частности, из абзаца о депортациях в годы войны убрали упоминание конкретных национальностей.