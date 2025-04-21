Песков назвал инициатора пасхального перемирия на Украине Песков назвал пасхальное перемирие на Украине инициативой Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Инициатива объявить в рамках СВО пасхальное перемирие принадлежит президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о контактах с Соединенными Штатами на этот счет, передает ТАСС.

Вы слышали заявление нашего Министерства обороны, которое, собственно, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. <...> Это была пасхальная инициатива президента Путина, — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный Владимиром Путиным в субботу, 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины практически проигнорировали объявленное Путиным пасхальное перемирие. По его словам, украинская сторона соблюдала режим прекращения огня по всей линии фронта лишь там, где было выгодно Киеву. Также военкор обратил внимание, что ВСУ наносили удары не только по российской армии, но и по мирным целям.