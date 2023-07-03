Песков назвал главу Крыма настоящим бойцом Песков заявил, что напугать Аксенова попыткой покушения невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов — настоящий боец, попыткой покушения его запугать невозможно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он пожелал руководителю региона силы духа.

Аксенов — настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости, — сказал Песков.

Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о попытке покушения на главу Крыма.

3 июля Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении попытки покушения на Аксенова. По данным ведомства, украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль главы региона. Задержан один человек — 35-летний мужчина, который был завербован украинскими спецслужбами и прошел соответствующее обучение.

Аксенов поблагодарил силовиков за работу и выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него будут найдены и наказаны. Он добавил, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины можно только путем достижения всех целей спецоперации.