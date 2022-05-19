Песков назвал главные задачи на подконтрольных территориях Украины Песков назвал главной задачей решение социальных вопросов на подконтрольных территориях

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение социальных вопросов на подконтрольных РФ территориях Украины первоочередной задачей. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идёт об обеспечении жизнедеятельности, а также о социальном обеспечении.

На этих территориях нужно просто обеспечивать жизнедеятельность. Нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. Многие районы сейчас находятся без света, канализации, воды. Этим нужно заниматься, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первые строители из России начали восстанавливать Донецк и Луганск. По его словам, в Луганск приехали 283 единицы техники и зашла первая тысяча рабочих. Кроме того, в ближайшее время на всех подконтрольных РФ и республикам Донбасса территориях Украины планируется ввести рубль вместо гривны. Жители Запорожской области должны получить зарплаты и пенсии в российской валюте уже в этом месяце, заявил Хуснуллин.