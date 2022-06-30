Песков назвал главную задачу России при обмене военнопленными с Украиной Спикер Кремля Песков назвал возвращение защитников Донбасса главной задачей при обмене пленными с Украиной

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Архивное фото. Во время обмена пленными между Киевом и ДНР

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной в формате «141 на 141» и заявил, что главная задача обмена — возвращение военных граждан ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что приказ об обмене отдал президент России Владимир Путин.

Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой народных республик. Это очень важно, — сказал Песков.

Детали обмена представитель Кремля раскрывать отказался.

Накануне Минобороны России сообщило, что обмен пленных российских и украинских военнослужащих по формуле «144 на 144» был совершен по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Общее же число солдат ВСУ, захваченных или сдавшихся российским войскам, составляет более шести тысяч человек. В ведомстве добавили, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медпомощь.