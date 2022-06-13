Песков назвал главную цель спецоперации России на Украине

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главную цель спецоперации России на Украине. По его словам, это освобождение ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

В целом защита республик (ДНР, ЛНР — ред.) — это главная цель специальной военной операции, — заявил официальный представитель Кремля.

Заявление Пескова было связано с прозвучавшим ранее сообщением главы ДНР Дениса Пушилина о том, что республика запрашивает у РФ «дополнительные союзнические силы» из-за участившихся в последнее время обстрелов Донецка украинскими военными. При это конкретный вопрос о дополнительной поддержке Песков переадресовал в Минобороны России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале, что будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь из России, для противодействия участившимся обстрелам Донецка. По его словам, Киев использует запрещенные методы ведения войны.