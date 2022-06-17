Песков назвал главную цель спецоперации на Украине Песков назвал защиту жителей Донбасса главной целью спецоперации на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что спецоперация должна закончиться освобождением всех русских городов. По его словам, которые приводит РИА Новости, главной целью спецоперации является безопасность жителей Донбасса.

Главной целью спецоперации является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от варварских актов, обстрелов со стороны киевской военщины, — сказал представитель Кремля.

Ранее Пушилин заявил, что в ходе военной операции на Украине необходимо «освободить» все русские города, в том числе и Одессу. Он выразил надежду, что спецоперация закончится к концу этого года, а решение о том, нужно ли проводить референдум в ДНР о присоединении к России, будет приниматься после ее окончания.