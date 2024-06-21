Песков назвал главное условие диалога с США по ядерной безопасности Песков: РФ готова вести диалог с США о безопасности с учетом ситуации на Украине

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Дмитрий Песков

Россия готова вести с США диалог о стратегической стабильности только с учетом ситуации вокруг Украины и других проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на заявление Белого дома о том, что Вашингтон открыт для переговоров по ядерной безопасности в отрыве от украинской проблемы, передает ТАСС.

Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт, — заявил Песков.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США заявил, что США открыты для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Россией. Там подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине.

Высказывание прозвучало на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине. В ходе пресс-конференции в Ханое российский лидер заявил, что возможные поправки могут быть направлены на понижение порога применения ядерного оружия. По его словам, обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада. Глава государства добавил, что возможность нанести превентивный ядерный удар российской стороне пока не требуется.