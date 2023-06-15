Песков назвал гипотетическими намерение Шольца и Макрона говорить с Путиным

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануль Макрон

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануля Макрона, которые те ранее озвучили, являются, скорее гипотетическими. Прямых обращений в администрацию президента России не поступало, сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

И господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляют и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении, — сказал Песков.

При этом Песков заявил, что такой разговор вполне может состояться и в Кремле тоже к нему готовы. Пресс-секретарь президента допустил, что эта беседа может позволить Берлину иначе посмотреть на геополитическую ситуацию.

10 июня Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен в ближайшее время вновь провести с ним телефонный разговор. О планах провести телефонные переговоры с Путиным федеральный канцлер заявил в Нюрнберге на 38-м съезде протестантских церквей ФРГ. Также в конце мая Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger говорил о планах созвониться с российским президентом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.