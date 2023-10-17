Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудят перспективы строительства газопровода «Сила Сибири — 2», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, во время переговоров лидеры затронут темы всех проектов, касающихся двусторонних отношений.
Все проекты, которые имеют отношение к двусторонним отношениям, конечно же, они будут обсуждаться, — сообщил Песков.
Он подчеркнул, что в состав российской делегации входят вице-премьер Александр Новак, все профильные министры, а также представители бизнеса. Представитель Кремля добавил, что подписание документов не планируется.
Ранее Песков рассказал о деталях предстоящих переговоров Путина с китайским коллегой. Лидеры России и КНР проведут детальный обмен мнениями и «сверят часы». Не исключено, что в ходе общения может подняться обсуждение темы конфликта между Израилем и Палестиной.
Политолог Алексей Макаркин считает, что основными темами встречи Путина и Си Цзиньпина в рамках форума «Один пояс — один путь» станут экономика и политика. По его словам, экономические вопросы важны из-за усилившегося фактора Китая в российской экономике. К тому же, Москва и Пекин активно взаимодействуют по линии БРИКС.