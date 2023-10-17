Песков назвал еще одну тему переговоров Путина и Си Цзиньпина Песков заявил, что Путин обсудит с Си Цзиньпином проект «Сила Сибири — 2»

Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудят перспективы строительства газопровода «Сила Сибири — 2», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, во время переговоров лидеры затронут темы всех проектов, касающихся двусторонних отношений.

Все проекты, которые имеют отношение к двусторонним отношениям, конечно же, они будут обсуждаться, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что в состав российской делегации входят вице-премьер Александр Новак, все профильные министры, а также представители бизнеса. Представитель Кремля добавил, что подписание документов не планируется.

Ранее Песков рассказал о деталях предстоящих переговоров Путина с китайским коллегой. Лидеры России и КНР проведут детальный обмен мнениями и «сверят часы». Не исключено, что в ходе общения может подняться обсуждение темы конфликта между Израилем и Палестиной.

Политолог Алексей Макаркин считает, что основными темами встречи Путина и Си Цзиньпина в рамках форума «Один пояс — один путь» станут экономика и политика. По его словам, экономические вопросы важны из-за усилившегося фактора Китая в российской экономике. К тому же, Москва и Пекин активно взаимодействуют по линии БРИКС.