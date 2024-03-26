Песков назвал ЕС последствия за передачу доходов от активов России Песков: в случае передачи доходов от активов РФ ЕС срубит сук, на котором сидит

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Дмитрий Песков

Россия не оставит без ответа решение Евросоюза передать доходы от ее замороженных активов Украине, заверил «АиФ» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также предупредил, что подобными действиями они «рубят сук, на котором сидят», поскольку испортят себе репутацию в глазах инвесторов.

Потому что частная собственность или право государства на свои авуары — это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят, — пояснил он.

Ранее Песков назвал абсурдом заявления Запада о том, что доходы от российских активов никому не принадлежат и впоследствии могут быть изъяты в пользу Украины. Банки в ЕС, заметил он, прекрасно сознают масштабы той катастрофы, которая последует за экспроприацией российских активов и доходов от них. Песков подчеркнул, что последствия будут серьезными для тех, кто принимал такое решение.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым». Он аргументировал это тем, что в противном случае это может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами, поскольку Европа может «не переварить» изъятые средства.