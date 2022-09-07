Песков назвал ерундой слухи о звонках бизнесменам с просьбой вернуться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной ерундой слухи о том, что Кремль звонит уехавшим бизнесменам с просьбой вернуться. Так он отреагировал на публикацию Financial Times, отметив, что «многие из-за границы звонят сюда», пишет ТАСС.

Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью, — сказал Песков.

Поводом для вопроса стал материал международной деловой газеты, главный офис которой находится в Лондоне, в котором со ссылкой на источники говорится, что попавшие под санкции бизнесмены с начала спецоперации якобы постоянно получают звонки из Кремля с просьбой вернуться.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что предупреждал российских олигархов о рисках вложения капитала в западную экономику. Таким образом он ответил на вопрос об аресте яхт и другого имущества крупного бизнеса на Западе.