Песков назвал ерундой данные разведок о попытке мятежа «Вагнера»

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Данные иностранных разведок и официальных лиц Украины о ситуации вокруг попытки мятежа ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются ерундой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос The Washington Post. Издание пишет, что якобы в ходе попытки мятежа руководство страны бездействовало.

В своей статье The Washington Post ссылается на анонимные оценки представителей спецслужб в Европе. Утверждается, что российские спецслужбы предупреждали Путина о подготовке мятежа за три дня до события, после чего были приняты меры по укреплению безопасности нескольких стратегических объектов.

Песков опровергает заявления источников, подчеркивая, что такие сведения могут распространяться лишь людьми, у которых «ноль информации».

Президент России Владимир Путин ранее рассказал о встрече в Кремле с командирами ЧВК «Вагнер» и предпринимателем Евгением Пригожиным. По словам главы государства, он дал оценку их действиям, а также предложил бойцам несколько вариантов дальнейшего прохождения службы, подчеркнув, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует. Путин отметил, что вопрос о легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме.