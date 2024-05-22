Песков назвал экспроприацией решение ЕС использовать доходы от активов РФ Песков: решение ЕС использовать доходы от активов РФ является экспроприацией

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Дмитрий Песков

Россия считает решение стран Европейского союза по использованию доходов от замороженных российских активов как экспроприацию в нарушение всех международных правил и норм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, Москва будет внимательно отслеживать реализацию этого решения.

Мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией, — подчеркнул Песков.

Он отметил, что доходы от российских активов принадлежат Москве, и передача их на другие цели является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы. По его словам, сейчас власти проводят оценку последствий и ответа «в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать нашим интересам».

Ранее сообщалось, что Евросоюз не намерен переводить Москве доходы от заблокированных на территории объединения суверенных активов после прекращения действия введенных в отношении России санкций. В объединении пришли к выводу, что они «не являются суверенными активами» и соответствующие «нормы защиты» к ним не применимы.