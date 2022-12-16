Песков назвал дату заседания большого Госсовета Песков: заседание большого Госсовета пройдет 22 декабря в очном формате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заседание большого Госсовета пройдет в этом году 22 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, мероприятие состоится в очном формате. Основной темой обсуждения станет вопрос реализации молодежной политики в современных условиях.

В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в состав Государственного совета включено восемь новых глав регионов, избранных на свои посты на последних выборах в сентябре. Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также о главах Тамбовской области и Республики Марий Эл.

Кроме того, в состав Госсовета вошли глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Из состава Госсовета исключили руководителей Узловского района Тульской области и главу Тюмени.

12 июля в состав Госсовета России был включен лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому изменения вносятся и в президиум Госсовета, куда был включен губернатор Севастополя Михаил Развожаев.