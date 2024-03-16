Песков назвал число ликвидированных украинских диверсантов Песков: 550 человек из числа украинских диверсантов были ликвидированы

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, безвозвратные потери противника составили 550 человек.

Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены. <...> Из 2,5 тысячи диверсантов 1,7 тысячи были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек, — сказал Песков.

Он добавил, что попытки вторжения в ночь на 16 марта были сорваны. Диверсантам, по его словам, не удалось дойти до границы. По словам Пескова, безвозвратные потери ВСУ оцениваются в 60—70%.

Журналист Павел Зарубин сообщал, что сведения о планах Вооруженных сил Украины прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях были получены разведчиками еще за две недели до диверсии. Поэтому Путин, по его словам, дал поручение заменить срочников у разграничительной линии на контрактников и спецназ, добавил представитель СМИ. До этого о проникновении диверсантов в Курскую область сообщил ее глава Роман Старовойт.