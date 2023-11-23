Песков назвал бесполезными попытки США надавить на Россию и Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки правительства США надавить на Россию и Китай бесполезны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Пекин и Москву объединяет идеологическое сходство во взглядах на мировые дела и на недопустимость диктата. Это позволяет им «действовать в унисон». Тщетность попыток США изменить позицию Китая и России была доказана временем, подчеркнул Песков.

Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах. <...> Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно. Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути, — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, Москва и Пекин активно реализуют объемные проекты в различных отраслях, в том числе в сфере транспорта и энергетической промышленности. При этом глава государства подчеркнул, что Россия и Китай не намерены формировать военный союз по приему объединений времен холодной войны.